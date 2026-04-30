RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRUPO E

Peñarol cayó 2-0 ante Corinthians en su visita a San Pablo por Copa Libertadores

Los goles de Gustavo Henrique (11') y Jesse Lingard (25') en el primer tiempo le dieron la victoria al local. Peñarol de muy mala presentación quedó último en la tabla del Grupo E.

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

estadio-san-pablo-subrayado
estadio-san-pablo-subrayado
Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Peñarol cayó 2-0 ante Corinthians este jueves de noche en el estadio Neo Química Arena de San Pablo por la tercera fecha del Grupo E de Copa Libertadores.

Los dirigidos por Diego Aguirre no mostraron un buen manejo del balón, ni generaron chaces de abrir el marcador, fueron dominados por su rival durante los 90'.

El arquero de Peñarol, Washington Aguerre, fue el responsable de que la victoria del local no fuera aún más abultada.

hinchas de nacional invadieron la cancha cuando se retiraba el equipo de penarol en partido de basquetbol
Seguí leyendo

Hinchas de Nacional invadieron la cancha cuando se retiraba el equipo de Peñarol en partido de básquetbol

Con este resultado, el mirasol hipotecó su carrera por uno de los dos cupos a octavos de final y se ubica último en la tabla de posiciones del Grupo E de Copa Libertadores; llegó a este encuentro con derrota ante Platense en Montevideo y con empate ante Independiente Santa Fe.

El encuentro estuvo arbitrado por el chileno Cristian Garay, mientras que el VAR estuvo a cargo de Rodrigo Carvajal.

El lunes juega ante Defensor Sporting en el estadio Campeón del Siglo por la Liga uruguaya y el jueves se mide ante Platense en Buenos Aires por Copa Libertadores.

En la lista de viajeros estuvieron Sebastián Britos, Facundo Álvez, Brian Barboza, Matías González, Lucas Hernández, Germán Barbas, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Luis Angulo, Franco González, Facundo Batista y Abel Hernández.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
MALDONADO

Detectaron una pérdida de petróleo en el oleoducto a la altura del kilómetro 89 de la ruta Interbalnearia
flor de maroñas

Ómnibus cruzó semáforo en rojo en Camino Maldonado y atropelló a una adolescente, que está grave
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
SISTEMA PREVISIONAL

Gobierno estima que 30% de los trabajadores se podría beneficiar de una jubilación anticipada a los 60 años
ONE618

Grupo financiero advierte consecuencias negativas para Uruguay por propuestas del Diálogo Social

Te puede interesar

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
NUEVAS TARIFAS

Gobierno fijó aumento de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil en mayo
Rige desde este viernes el acuerdo con la Unión Europea: beneficios y desafíos para Uruguay y el Mercosur video
EN FORMA PROVISIONAL

Rige desde este viernes el acuerdo con la Unión Europea: beneficios y desafíos para Uruguay y el Mercosur
Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes video
CAUSA CONTRA EL MSP Y FNR

Defensa de Moratorio presentó recurso de amparo por medicamento de alto costo; la sentencia se conocerá el lunes

Dejá tu comentario