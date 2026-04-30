Peñarol cayó 2-0 ante Corinthians en su visita a San Pablo por Copa Libertadores

Peñarol cayó 2-0 ante Corinthians este jueves de noche en el estadio Neo Química Arena de San Pablo por la tercera fecha del Grupo E de Copa Libertadores.

Los dirigidos por Diego Aguirre no mostraron un buen manejo del balón, ni generaron chaces de abrir el marcador, fueron dominados por su rival durante los 90'.

El arquero de Peñarol, Washington Aguerre, fue el responsable de que la victoria del local no fuera aún más abultada.

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Con este resultado, el mirasol hipotecó su carrera por uno de los dos cupos a octavos de final y se ubica último en la tabla de posiciones del Grupo E de Copa Libertadores; llegó a este encuentro con derrota ante Platense en Montevideo y con empate ante Independiente Santa Fe.

El encuentro estuvo arbitrado por el chileno Cristian Garay, mientras que el VAR estuvo a cargo de Rodrigo Carvajal.

El lunes juega ante Defensor Sporting en el estadio Campeón del Siglo por la Liga uruguaya y el jueves se mide ante Platense en Buenos Aires por Copa Libertadores.

En la lista de viajeros estuvieron Sebastián Britos, Facundo Álvez, Brian Barboza, Matías González, Lucas Hernández, Germán Barbas, Stiven Muhlethaler, Brandon Álvarez, Luis Angulo, Franco González, Facundo Batista y Abel Hernández.