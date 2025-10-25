Peñarol visita a Cerro en el Tróccoli sin hinchada aurinegra por la fecha 13 del Clausura

Peñarol. Foto: FocoUy

Peñarol visita este sábado de tarde a Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Clausura.

Sin la posibilidad de jugar con hinchada aurinegra, el equipo de Diego Aguirre llega como líder del torneo con 29 puntos, 5 más que Nacional (segundo) y a falta de 9 puntos por disputar.

En la tabla anual Nacional mantiene el liderazgo con 76 puntos, 4 arriba de Peñarol. El Apertura lo ganó Liverpool.

El partido de este sábado comienza a la hora 16, y se espera un equipo de Peñarol con Leo Fernández (regresa tras la suspensión), Arezo y Silvera en el tridente ofensivo. Titulares, Peñarol: image Titulares, Cerro: image

Temas de la nota Peñarol

Cerro

Clausura