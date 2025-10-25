Peñarol visita este sábado de tarde a Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Clausura.
Peñarol visita a Cerro en el Tróccoli sin hinchada aurinegra por la fecha 13 del Clausura
Peñarol lidera el Clausura con 29 puntos, 5 más que Nacional, cuando quedan tres partidos para terminar el final y definir el campeón del año.
Sin la posibilidad de jugar con hinchada aurinegra, el equipo de Diego Aguirre llega como líder del torneo con 29 puntos, 5 más que Nacional (segundo) y a falta de 9 puntos por disputar.
En la tabla anual Nacional mantiene el liderazgo con 76 puntos, 4 arriba de Peñarol. El Apertura lo ganó Liverpool.
Cerro-Peñarol: Interior dice que el Tróccoli está en zona de "incidencia delictiva bastante compleja"
El partido de este sábado comienza a la hora 16, y se espera un equipo de Peñarol con Leo Fernández (regresa tras la suspensión), Arezo y Silvera en el tridente ofensivo.
Titulares, Peñarol:
Titulares, Cerro:
