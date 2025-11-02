RECIBÍ EL NEWSLETTER
FECHA 14 ESTE DOMINGO

Peñarol se enfrenta a Defensor, con la expectativa de llevarse el Torneo Clausura; los convocados de Aguirre

Además, tras el empate tricolor, el equipo de Diego Aguirre está todavía en carrera para la Tabla Anual de la Copa AUF Uruguay.

Diego Aguirre. Foto: Foco UY

Con la tabla del Clausura como está, si el equipo de Diego Aguirre gana el partido de hoy, puede ganar el torneo y festejar con su hinchada en el Campeón del Siglo. Además, sumaría tres puntos y seguiría en posición para la Tabla Anual, luego de que Nacional empató sin goles este sábado contra Cerro.

El árbitro para el enfrentamiento de esta fecha es Gustavo Tejera, que va acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa. Anahí Fernández es la cuarta árbitra y en el VAR están Antonio García y Santiago Fernández.

Foto: FocoUy. Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay.
Peñarol salió campeón de la Copa AUF Uruguay y va por el Clausura

Los convocados de Diego Aguirre

image
