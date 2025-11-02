Peñarol recibe este domingo, desde las 19:00 horas, a Defensor Sporting. Se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura.
Peñarol se enfrenta a Defensor, con la expectativa de llevarse el Torneo Clausura; los convocados de Aguirre
Además, tras el empate tricolor, el equipo de Diego Aguirre está todavía en carrera para la Tabla Anual de la Copa AUF Uruguay.
Con la tabla del Clausura como está, si el equipo de Diego Aguirre gana el partido de hoy, puede ganar el torneo y festejar con su hinchada en el Campeón del Siglo. Además, sumaría tres puntos y seguiría en posición para la Tabla Anual, luego de que Nacional empató sin goles este sábado contra Cerro.
El árbitro para el enfrentamiento de esta fecha es Gustavo Tejera, que va acompañado por los asistentes Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa. Anahí Fernández es la cuarta árbitra y en el VAR están Antonio García y Santiago Fernández.
Los convocados de Diego Aguirre
