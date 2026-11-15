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ESTADIO LUIS FRANZINI

Defensor Sporting le empató a Peñarol en la hora y le quitó la chance de ser campeón de la Anual anticipadamente

El gol del equipo de Diego Aguirre fue convertido por Nicolás Fernández, a los 72'. En los descuentos anotó Xavier Biscayzacú.

Foco Uy

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Peñarol empató 1-1 con Defensor Sporting este domingo en el estadio Luis Franzini por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El carbonero sigue dependiendo de sí mismo y enfrenta a Cerro Largo en su casa, en la última fecha.

En la Tabla Anual sigue líder con 66 unidades, seguido de City Torque con 64 y Deportivo Maldonado con 63.

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Asesinaron de varios disparos a un hombre en Peñarol; en la escena quedaron 6 vainas

Si hoy ganaba era campeón de la Tabla Anual y accedía directamente a las finales de la Liga Uruguaya 2026, pero en los descuentos el Tuerto le quitó al mirasol la posibilidad de coronarse.

El mirasol tenía la ventaja de Montevideo City Torque que había empató con Racing y de Deportivo Maldonado que había caído ante Cerro, rivales que le podían quitar la posibilidad de ser campeón de la Anual este domingo.

Los dirigidos por Diego Aguirre llegaron al encuentro luego de cinco partidos sin conocer la victoria.

En la tabla del Torneo Clausura está cuarto con 23 puntos; por encima tiene a Liverpool con 33 (que ya es campeón), City Torque con 29 y Nacional con 28.

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