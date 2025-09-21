RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBOL URUGUAYO

Peñarol recibe a Juventud este domingo desde las 18:30 por la octava fecha del torneo Clausura

Están los convocados. El equipo de Aguirre pelea posición de liderazgo en la tabla del torneo.

Foto: Archivo / Martín Charquero / Subrayado.&nbsp;&nbsp;

Peñarol se enfrenta este domingo a Juventud en el Campeón del Siglo. El partido es por la octava fecha y tiene al equipo de Diego Aguirre con la necesidad de ganar para recuperar posición en la tabla del torneo Clausura y para acercarse a Nacional en la Anual, que lidera con 68 puntos.

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en el Apertura y el aurinegro salió con ventaja. Para los dirigidos por Diego Monarriz, este partido puede ser un paso hacia la fase previa de la Copa Libertadores y en la anual está en tercera posición.

El equipo inicial de Peñarol es con Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo. En el banco están Martín Campaña, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Stiven Muhletaler, Leandro Umpierrez, Héctor Villalba, Brandon Álvarez, Diego García, David Terans.

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Geiner Martínez, Emmanuel Mas, Iván Rossi, Facundo Perez, Ramiro Peralta, Leandro Otormín, Sebastián Guerrero y Agustín Rodríguez son el once de Monarriz. Nicolás Rossi, José Ajá, Axel Prado, Pablo Lago, Mateo Izaguirre, Facundo Vigo, Matías Duffard, Thomas Rodríguez, Nahuel Gómez y Juan Martín Boselli son los suplentes.

