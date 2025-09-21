La policía investigaba a una banda que otorgaba préstamos ilegales "Gota a gota", integrada por ciudadanos uruguayos y extranjeros.
Condenaron a 12 personas por préstamos "Gota a gota": delincuentes eligen "a la población comercial más vulnerable"
Las condenas fueron a ciudadanos uruguayos y extranjeros, algunos con prisión efectiva y otros con libertad a prueba.
La investigación derivó en la detención de 17 personas, de las cuales 12 fueron condenadas a prisión.
El operativo contó con la participación de las jefaturas de Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja, bajo la coordinación de Hechos Complejos, Interpol, Inteligencia Policial y la Guardia Republicana.
Investigan préstamos "gota a gota" en varios departamentos: allanamientos dejaron 17 detenidos
El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, informó que algunas condenas fueron con prisión efectiva y otras con libertad a prueba.
"Estamos siguiendo los lineamientos de la Policía Nacional en lo que es el combate a todas estas diferentes formas de intervenir lo que es el crimen organizado, en este caso, el famoso préstamo gota a gota, con ciudadanos colombianos, y resumimos una operación muy exitosa", dijo.
El jefe detalló que los delincuentes eligen para los préstamos a "la población comercial más vulnerable y el cobro es lo que hay un tema de que se llega hasta un delito de extorsión".
