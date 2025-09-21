Condenaron a 12 personas por préstamos "Gota a gota": delincuentes eligen "a la población comercial más vulnerable"

La policía investigaba a una banda que otorgaba préstamos ilegales "Gota a gota", integrada por ciudadanos uruguayos y extranjeros.

La investigación derivó en la detención de 17 personas , de las cuales 12 fueron condenadas a prisión.

El operativo contó con la participación de las jefaturas de Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja, bajo la coordinación de Hechos Complejos, Interpol, Inteligencia Policial y la Guardia Republicana.

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, informó que algunas condenas fueron con prisión efectiva y otras con libertad a prueba.

"Estamos siguiendo los lineamientos de la Policía Nacional en lo que es el combate a todas estas diferentes formas de intervenir lo que es el crimen organizado, en este caso, el famoso préstamo gota a gota, con ciudadanos colombianos, y resumimos una operación muy exitosa", dijo.

El jefe detalló que los delincuentes eligen para los préstamos a "la población comercial más vulnerable y el cobro es lo que hay un tema de que se llega hasta un delito de extorsión".