Una joven murió en un accidente en los accesos a Montevideo; su abuelo dijo que un camión los encerró y los hizo chocar

Foto: Policía Caminera. El hombre de 65 años conducía la camioneta y lo acompañaba su nieta, de 21.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió a las cinco de la madrugada de este sábado en el kilómetro 9 de la ruta 5, frente a la planta de Conaprole, en los accesos a Montevideo .

Una camioneta que circulaba hacia el sur despistó, subió al cantero central y chocó contra una columna. En consecuencia, una joven de 21 años que circulaba de acompañante murió en el lugar.

El conductor, un hombre de 65 años, abuelo de la víctima, también resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Policial. Allí declaró ante las autoridades que, mientras conducía, un camión lo encerró y lo hizo despistar, señalaron fuentes del caso a Subrayado.

Sin embargo, en el lugar, la Policía Caminera no halló ningún otro vehículo. El camión siguió su camino y, en la mañana del sábado, aún no había datos de ese vehículo.

Las pericias determinarán los detalles de lo ocurrido. En la escena trabajó la Policía Científica y la Fiscalía asumió la investigación para determinar responsabilidades.

El tránsito circula con normalidad por el lugar, en ambos sentidos, precisaron desde Caminera.