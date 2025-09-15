RECIBÍ EL NEWSLETTER
solicitud de traslado

Hincha de Peñarol preso en Brasil: abogados piden que el condenado sea trasladado a Uruguay

Los abogados del hincha de Peñarol solicitaron al canciller Mario Lubetkin una reunión para tratar la posibilidad de que el condenado termine de cumplir la pena en su país.

hinchas-rio-de-janeiro-detenidos-incidente-policia

Ezequiel, de 29 años, es el hincha de Peñarol que fue condenado en Brasil a cumplir 6 años y 3 meses de prisión por los incidentes ocurridos el 23 de octubre de 2024 en Río de Janeiro. La Justicia de ese país lo halló culpable de los delitos asociación ilícita con uso de armas de fuego, incendio de una moto y corrupción de menores.

Esta semana sus abogados, Jorge Barrera y Rodrigo Rey, resolvieron enviarle una carta al canciller Mario Lubetkin solicitándole una reunión a fin de que el hincha de Peñarol sea trasladado a Uruguay para que cumpla la pena en su país. Basándose en el Acuerdo sobre traslado de personas condenados entre los estados partes del Mercosur, aprobado por la ley N.º 18.816 de 30 de setiembre de 2011.

Eso, señalaron los defensores en la carta, permitiría acercar al hincha a su país de origen y a su entorno familiar, además atendiendo a "la situación humanitaria y de salud mental" de Ezequiel.

liverpool y penarol empataron 2-2 en belvedere por la fecha 7 del torneo clausura
El pedido de los defensores coincide con un viaje que Lubetkin hará este martes. Visitará Río de Janeiro para firmar un acuerdo con países que no forman parte de la Unión Europea (UE).

A través de redes sociales, los abogados señalaron: "Hemos interpuesto todos los recursos procesales disponibles para revertir la ejecución de la pena de Ezequiel, incluyendo la apelación de los delitos imputados en primera instancia; paralelamente, solicitaremos una reunión con Cancillería uruguaya para compartir un informe que releva el estatus de las impugnaciones y vamos a incluir una solicitud específica de aplicación de instrumentos Mercosur para explorar otras soluciones de ejecución penal para nuestro compatriota".

Y agregaron: "Es el único uruguayo preso efectivamente por esta causa, a la fecha, y nuestra principal prioridad. El resto de los retenidos (5) aguardan resoluciones absolutorias y audiencias finales de prueba en sus respectivas causas".

Los incidentes ocurrieron cuando Peñarol iba a disputar un partido de Copa Libertadores en Brasil y los hinchas fueron emboscados. Hubo enfrentamientos con la Policía, ómnibus y motos incendiadas. Entonces 21 hinchas aurinegros resultaron detenidos; varios recuperaron la libertad horas después, aunque otros enfrentaron acusaciones.

Temas de la nota

