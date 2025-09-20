Rapiñeros atacaron con hachas a funcionarios del club de polo de Carrasco para robar; dejaron a uno grave

Fotos: Subrayado. Parte de lo incautado tras la detención de los delincuentes.

Foto: Subrayado. Intento de rapiña en club de polo en Carrasco.

Dos delincuentes atacaron con hachas a tres funcionarios del club de polo de Carrasco porque tenían intención de robar los cables de las luces de las canchas. Policías que llegaron al lugar descubrieron in fraganti a los rapiñeros y los detuvieron.

El atraco ocurrió a las nueve de la mañana de este sábado en el complejo, que está ubicado en Servando Gómez y Camino Carrasco. Los agresores llegaron en una moto, con hachas y una réplica de pistola de aire comprimido.

Al bajar e ingresar al predio para robar, se cruzaron con los tres funcionarios, a quienes hirieron con los hachas. Uno de los empleados, de 27 años, resultó lesionado grave, dijeron fuentes del caso a Subrayado. Fue trasladado de urgencia e ingresado a un centro médico a block quirúrgico con heridas de arma blanca.

Las otras dos víctimas fueron trasladadas con lesiones leves, uno en la cabeza y otro en un brazo.

robo-club-polo-carrasco-elementos-incautados Fotos: Subrayado. Parte de lo incautado tras la detención de los delincuentes.

En tanto, los rapiñeros fueron detenidos por policías de URPM II y seccional 14, pese a que se resistieron. La réplica de pistola, los hachas y otras herramientas, al igual que la moto usada por los delincuentes, fueron incautadas.

Poco tiempo después del intento de rapiña llegó la Policía Científica para trabajar en la escena.