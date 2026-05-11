Peñarol visita a Cerro Largo desde la hora 20.30 en el estadio Ubilla de Melo por la última fecha del Torneo Apertura.
Peñarol, que lleva 8 partidos sin ganar, visita a Cerro Largo en la última fecha del Torneo Apertura
El encuentro que se disputa en el estadio Ubilla de Melo es arbitrado por Javier Burgos y el VAR está a cargo de Antonio García.
El equipo de Diego Aguirre lleva 8 encuentros sin ganar por lo que la victoria es impostergable, además de la importancia de sumar unidades para la Tabla Anual.
Esta noche no está en el arco Washington Aguerre tras ser expulsado el partido pasado ante Defensor Sporting. Tampoco es de la partida Eric Remedi por estar en observación por mareos.
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El aurinegro está cuarto en la tabla del Torneo Apertura con 24 puntos.
El encuentro de esta noche es arbitrado por Javier Burgos y el VAR está a cargo de Antonio García.
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