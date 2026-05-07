Peñarol y Platense empataron 1-1; el carbonero no logró el resultado esperado y sus chances son cada vez más remotas

Peñarol empató 1-1 con Platense este jueves de noche en el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, por el Grupo E de Copa Libertadores.

El equipo de Diego Aguirre no logró el resultado esperado por lo que se achican sus posibilidades de clasificar a octavos de final.

El mirasol llegó una vez en el primer tiempo y abrió el marcador de la mano de Facundo Batista, en el minuto 28'. A los 39', Agustín Lagos llegó para marcar la igualdad.

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Abel Hernández tuvo dos chances de gol, a los 76' y 86', pero no logró concretar.

Peñarol tuvo ganas, ímpetu, luchó, pero no logró el resultado que necesitaba.

El carbonero jugará dos partidos más, pero quedará a la espera, no depende de sí mismo.

El mirasol tuvo las bajas de Luis Amgulo, Eduardo Darias, Nahuel Herrera, Emanuel Gularte y Leonardo Fernández, recuperó a Maxi Olivera y Lucas Ferreira. Entre los viajeros estuvieron El Cangrejo Cabrera, pero no integró la lista de convocados.

El encuentro estuvo arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que el VAR estuvo a cargo de Ulises Mereles.

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Cómo quedó la tabla

Corinthians, líder del Grupo E, clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras el empate 1-1 entre Platense y Peñarol en Vicente López por la cuarta fecha, resultado que le aseguró el pase anticipado a la siguiente ronda.

El elenco brasileño había hecho su trabajo el miércoles en Bogotá, al empatar 1-1 con Independiente Santa Fe.

Con 10 puntos en el bolsillo, el Timão se quedó con el primer boleto de la llave, ya que el Cardenal colombiano y el Carbonero uruguayo, ambos con 2 unidades, no tienen margen para alcanzarlo en las 2 jornadas restantes.

Platense, debutante histórico en el principal torneo de clubes de la Conmebol, es segundo de la zona con 7 puntos.

Corinthians se mantiene invicto en la fase de grupos, con 3 victorias y un empate, en una campaña que ha tomado un nuevo rumbo bajo la conducción del exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

Diniz, quien llevó al Fluminense en 2023 a su primer título de la Libertadores, asumió el banquillo del Timão a comienzos de abril y ha devuelto la ilusión a la afición corinthiana de volver a conquistar el trofeo continental, como ocurrió por única vez en 2012.

"Vamos, Corinthians, hasta el final", sostuvo Diniz a modo de arenga tras el empate en la capital colombiana. "Fue otro partido con el estilo de la institución, con el auténtico espíritu corintiano", agregó.

En Vicente López, zona norte de Buenos Aires, Platense y Peñarol empataron 1-1 en un resultado que le da oxígeno al equipo uruguayo y a Santa Fe en la pelea por el segundo boleto a los octavos de final.

Peñarol, pentacampeón de la Copa Libertadores, se puso en ventaja con un gol de gran factura de Facundo Batista a los 29 minutos, tras una buena definición dentro del área, picando la pelota por encima del arquero Matías Borgogno.

El Calamar igualó las acciones a los 39 minutos por intermedio de Agustín Lagos, con un remate de derecha dentro del área al palo ídem del arco defendido por Washington Aguerre.