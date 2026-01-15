Peñarol presentó este jueves su nueva indumentaria oficial que usará durante este 2026.
Peñarol presentó su nueva camiseta: la venta comienza este viernes en la tienda oficial, web y tiendas deportivas
Los socios de Peñarol acceden a un 10% de descuento y quienes tengan BBVA Peñarol 10% de descuento adicional aplicado en el estado de cuenta.
La camiseta Puma para la nueva temporada fue presentada por Abel Hernández, Washington Aguerre, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Leandro Umpierrez y Caroline Díaz, en un video difundido por el club a través de sus redes sociales.
La camiseta tiene un valor de $ 4.290 para adultos y $ 3.490 para niños.
La nueva indumentaria se puede adquirir en la Tienda Oficial del Palacio Peñarol, tienda web, locales PUMA y en tiendas deportivas de todo el país.
