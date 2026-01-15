Peñarol presentó su nueva camiseta: la venta comienza este viernes en la tienda oficial, web y tiendas deportivas

Peñarol presentó este jueves su nueva indumentaria oficial que usará durante este 2026.

La camiseta Puma para la nueva temporada fue presentada por Abel Hernández, Washington Aguerre, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Leandro Umpierrez y Caroline Díaz, en un video difundido por el club a través de sus redes sociales.

La camiseta tiene un valor de $ 4.290 para adultos y $ 3.490 para niños.

Los socios de Peñarol acceden a un 10% de descuento y quienes tengan BBVA Peñarol 10% de descuento adicional aplicado en el estado de cuenta.

La nueva indumentaria se puede adquirir en la Tienda Oficial del Palacio Peñarol, tienda web, locales PUMA y en tiendas deportivas de todo el país.