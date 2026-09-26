Peñarol le ganó a Boston River con un gol en los descuentos de Abel Hernández, y de esta forma llega a 15 puntos en el Torneo Clausura, y 58 en la tabla Anual, donde se mantiene como único líder. En el Clausura manda Montevideo City Torque con 18.
Peñarol le ganó a Boston River con gol en los descuentos de Abel Hernández: 2 a 1
Peñarol empezó ganando pero se lo empató Boston River en el segundo tiempo. En el minuto 92, con cuatro de adhesión, Abel Hernández puso el gol de la victoria. Había entrado en el minuto 75.
El 1 a 0 de Peñarol lo hizo Lucas Ferreira en el primer tiempo, y el empate llegó en el complemento por parte de Francisco Bonfiglio.
Abel Hernández entró en el minuto 75 y ya en los descuentos, con cuatro minutos de adhesión, puso el gol del triunfo con un cabezazo en palomita.
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El partido se jugó en el estadio Centenario sin hinchas de Peñarol por la sanción tras los incidentes del clásico.
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