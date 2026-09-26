Peñarol le ganó a Boston River con gol en los descuentos de Abel Hernández: 2 a 1

Abel Hernández celebra el gol de la victoria para Peñarol ante Boston River. Foto: FocoUy

Peñarol le ganó a Boston River con un gol en los descuentos de Abel Hernández, y de esta forma llega a 15 puntos en el Torneo Clausura, y 58 en la tabla Anual, donde se mantiene como único líder. En el Clausura manda Montevideo City Torque con 18.

El 1 a 0 de Peñarol lo hizo Lucas Ferreira en el primer tiempo, y el empate llegó en el complemento por parte de Francisco Bonfiglio.

Abel Hernández entró en el minuto 75 y ya en los descuentos, con cuatro minutos de adhesión, puso el gol del triunfo con un cabezazo en palomita.

El partido se jugó en el estadio Centenario sin hinchas de Peñarol por la sanción tras los incidentes del clásico.