Peñarol le ganó 2-1 a Central Español y, con un partido menos, recuperó la cima de la Tabla Anual

Peñarol le ganó 2-1 a Central Español este domingo en el Campeón del Siglo, por la 2.ª fecha del Torneo Clausura, y recuperó la cima de la Tabla Anual.

El aurinegro llegaba con la necesidad de ganar luego de las victorias de Racing ante Nacional y de Deportivo Maldonado frente a Progreso, ambos por 2-0. Con el triunfo, Peñarol quedó primero en la Tabla Anual con 46 puntos, 11 más que Nacional, que tiene 35, y con un partido menos disputado.

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Resumen del partido

Foto: FocoUy. Leonel Jaime, jugador de Peñarol.

Durante el primer tiempo, Peñarol tuvo la mayor parte de la posesión y generó algunas situaciones de peligro, aunque no logró concretar. La jugada más clara fue un remate de Lucas Ferreira que fue despejado sobre la línea del arco. Del otro lado, Washington Aguerre respondió con una atajada ante una clara chance de Central Español.

En el segundo tiempo llegaron los goles y los momentos más interesantes del compromiso: a los 54 minutos, Maximiliano Olivera abrió el marcador en su regreso a la cancha. Leonel Jaime lo asistió para el 1-0.

A los 69 minutos, Jaime amplió la ventaja y marcó el 2-0. Fue el segundo gol del argentino desde su llegada a Peñarol.

Central Español descontó a los 79 minutos. Guillermo Gandolfo apareció solo en el área y, de cabeza, convirtió tras un tiro de esquina para poner el partido 2-1.

A los 85 minutos, Peñarol quedó con diez jugadores por la expulsión de Nicolás “Indio” Fernández. En tanto, hubo tres tarjetas amarillas para cada lado.

El resultado no cambió y Peñarol terminó quedándose con los tres puntos para volver a lo más alto de la Tabla Anual.

El próximo partido de Peñarol será el sábado próximo, cuando visite a Deportivo Maldonado en el Campus de Maldonado. El encuentro está previsto para las 15:30.

Antecedentes

Los aurinegros llegaban después de golear 5-1 a Wanderers y consagrarse campeones del Torneo Intermedio. El partido que debían disputar el fin de semana pasado ante Montevideo City Torque fue suspendido por problemas con la luminaria del Estadio Charrúa y quedó postergado para el primer miércoles en que ambos equipos estén disponibles, después del clásico del 30 de agosto.

Central Español llegaba tras vencer 1-0 a Progreso y es un rival al que Peñarol no había podido derrotar este año.

Para este partido, Maximiliano Olivera volvió a estar convocado y también retornó a la lista Kevin Rodríguez luego de varios partidos.

Por su lado, Brian Barboza no estuvo en la convocatoria por pedido de la directiva, mientras negocia su salida del club. El futbolista ya fue vendido, aunque permanecerá en Peñarol hasta diciembre, informó Punto penal (Canal 10).

Nahuel Herrera tampoco está a la orden. El defensor se recupera de una lesión y estará aproximadamente un mes fuera, por lo que se perderá el clásico ante Nacional del domingo 30 de agosto.

Titulares

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Convocados

Mirá la lista de convocados de Peñarol.

En tanto, Central Español publicó la lista de jugadores convocados.