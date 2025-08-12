RECIBÍ EL NEWSLETTER
Peñarol le ganó 1-0 a Racing en el Campeón del Siglo el partido de ida por octavos de final de la Libertadores

El gol aurinegro llegó por intermedio de David Terans, de cabeza, a los 33 minutos del segundo tiempo. El tanto carbonero fue sometido al chequeo VAR, pero fue validado por el árbitro Claus.

Peñarol le ganó 1-0 a Racing de Argentina en el partido de ida que se jugó este martes en el Estadio Campeón del Siglo por octavos de final de la Copa Libertadores.

A los 22 minutos del primer tiempo, Leonardo Fernández abandonó el campo de juego tras quedar sentido en su rodilla derecha luego de una falta de Nazareno Colombo. En su lugar, ingresó David Terans.

A los 36 minutos de juego, Racing logró anotar, pero tras la revisión de la jugada anuló el gol por posición adelantada. Un minutos después, a los 37, Adrián Martínez fue expulsado por el árbitro Raphael Claus por conducta antideportiva, pero revirtió la decisión luego de revisar en el VAR.

A los 44 minutos del primer tiempo, un remate de Maximiliano Silvera se estrelló en el palo y Peñarol no pudo ponerse en ventaja.

El gol aurinegro llegó por intermedio de David Terans de cabeza a los 33 minutos del segundo tiempo. El tanto carbonero fue sometido al chequeo VAR, pero fue validado por el árbitro Claus.

Peñarol 1: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera. DT. Diego Aguirre.

Racing 0: Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT. Gustavo Costas.

Fotos: Foco Uy.

