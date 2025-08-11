"Cuando quiero acordar, empiezan a los tiros": habló el dueño de la casa donde balearon a hinchas de Peñarol

El sábado durante el clásico dos hinchas de Peñarol fueron heridos de bala para robarles una bandera en Las Piedras .

La familia celebraba en su casa después del partido, y habían colocado la bandera, larga, en el frente de la casa, cuando aparecieron cuatro individuos, en un vehículo y armados. Estos amenazaron a las personas para llevarse a la bandera. Dos personas resultaron baleadas, y hoy están fuera de peligro.

Martín es el dueño de la casa donde ocurrió todo. "Se escuchan unas voces, y 'quedate quieto que te quemo', así. Yo quedé en shock. No entendía nada. Y cuando quiero acordar, empiezan a los tiros", afirmó.

Con los disparos, las personas que estaban en la casa buscaron refugio dentro de la casa.

"Cuando quiero ver estaban sacando la bandera, terminaron de sacar la bandera. Nos corrieron para acá adentro y algunos atinaron a meterse por el taller mecánico. Los cuatro encapuchados, de lente de sol", narró.

Su cuñado y un amigo fueron alcanzados por las balas. Uno en la pantorrilla y el otro en el glúteo. "Es el que estaría más grave porque tiene la bala ahí", detalló Martín.

Tienen como tradición juntarse a mirar los partidos. "Nos quedamos acá, siempre acá, no andamos metiéndonos con la gente", afirmó. "Somos personas laburadoras", agregó.

"Recién hoy estoy cayendo", expresó. "No es casa de barra, es una casa familiar", dijo.