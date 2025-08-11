RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

"Cuando quiero acordar, empiezan a los tiros": habló el dueño de la casa donde balearon a hinchas de Peñarol

Los delincuentes dispararon para robar la bandera de Peñarol que estaba colgada en el frente de la casa. "Quedate quieto que te quemo", le dijeron al dueño de casa, contó.

martin-casa-bandera-las-piedras

El sábado durante el clásico dos hinchas de Peñarol fueron heridos de bala para robarles una bandera en Las Piedras.

La familia celebraba en su casa después del partido, y habían colocado la bandera, larga, en el frente de la casa, cuando aparecieron cuatro individuos, en un vehículo y armados. Estos amenazaron a las personas para llevarse a la bandera. Dos personas resultaron baleadas, y hoy están fuera de peligro.

Martín es el dueño de la casa donde ocurrió todo. "Se escuchan unas voces, y 'quedate quieto que te quemo', así. Yo quedé en shock. No entendía nada. Y cuando quiero acordar, empiezan a los tiros", afirmó.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en el Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.
Seguí leyendo

Libertadores: Peñarol recibe a Racing y así es el operativo policial para el ingreso de los argentinos al estadio

Con los disparos, las personas que estaban en la casa buscaron refugio dentro de la casa.

"Cuando quiero ver estaban sacando la bandera, terminaron de sacar la bandera. Nos corrieron para acá adentro y algunos atinaron a meterse por el taller mecánico. Los cuatro encapuchados, de lente de sol", narró.

Su cuñado y un amigo fueron alcanzados por las balas. Uno en la pantorrilla y el otro en el glúteo. "Es el que estaría más grave porque tiene la bala ahí", detalló Martín.

Tienen como tradición juntarse a mirar los partidos. "Nos quedamos acá, siempre acá, no andamos metiéndonos con la gente", afirmó. "Somos personas laburadoras", agregó.

"Recién hoy estoy cayendo", expresó. "No es casa de barra, es una casa familiar", dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
POR 24 HORAS

Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
PARO DEL PIT-CNT

Paro general del martes 12: ¿cómo afecta al transporte de pasajeros y a las oficinas públicas?
MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE

Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave

Te puede interesar

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
RESTA UNO PRÓFUGO

Dos mayores y un adolescente detenidos por enfrentamiento que terminó con dos muertos en Toledo
Orsi instó a que paremos con la manija y afirmó que la violencia en el deporte amerita una discusión más profunda video
Política

Orsi instó a que "paremos con la manija" y afirmó que la violencia en el deporte amerita "una discusión más profunda"
No es la mejor forma de salir de esto, dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto video
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"No es la mejor forma de salir de esto", dijo Orsi sobre decisión de pesqueras de buscar personal durante el conflicto

Dejá tu comentario