Abogado de hinchas de Nacional condenados por intento de robo de bandera asegura que el que iba armado no disparó

El abogado Pablo Casás, que defiende a los hinchas de Nacional condenados por el intento de robo a una bandera de Peñarol en una casa de Toledo que derivó en un enfrentamiento con un policía y terminó con dos muertos, aseguró este martes que el parcial tricolor que aparece armado en un video de seguridad no disparó su arma de fuego.

"No, no disparó. No surge de las pericias que haya habido un disparo de arma de fuego", afirmó Casás.

El representante legal expresó su satisfacción por el resultado del abreviado arribado este martes con el fiscal del caso, Luis Álvez, con el objetivo de culminar la actual etapa del proceso. "Fue el mejor arreglo que se pudo conseguir en este momento", afirmó el defensor. Ambos condenados expresaron arrepentimiento por lo ocurrido.

Este martes, un joven de 21 años fue condenado a 2 años y 2 meses de cárcel por un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y por el uso de arma de fuego en espacios públicos, mientras que un hombre de 28 años resultó condenado a 22 meses de prisión por un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa.

En tanto, un adolescente de 17 años permanece a disposición de Fiscalía. Al tiempo, que otro delincuente de 25 años fue condenado a 22 meses de prisión por un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.

VIDEOS

Las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, en Toledo, registró cómo pasadas las 17 horas del sábado estaban cuatro jóvenes y un niño en el exterior de la finca tras la finalización del partido clásico entre Peñarol y Nacional.

En un momento, aparece en escena uno de los hinchas de Nacional vistiendo una campera roja y se vio cuando les apuntó con un arma de fuego. A partir de ahí, los jóvenes y el niño salieron corriendo hacia el interior de la casa, y luego el policía, de 24 años que estaba de particular, salió y disparó con su arma de reglamento. Como consecuencia de los disparos dos hinchas tricolores murieron en el lugar y los otros cuatro lograron fugarse, pero fueron detenidos.