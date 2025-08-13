Justicia dispuso 18 meses de internación en Inisa para adolescente detenido por intento de robo de bandera en Toledo

La Justicia dispuso la internación en dependencias del Inisa para el adolescente de 17 años que estaba detenido por el intento de robo de una bandera de Peñarol colocada frente a una casa de Toledo y que derivó en un tiroteo entre hinchas de Nacional con un policía que festejaba con amigos el triunfo en el clásico del sábado 9. El incidente terminó con dos parciales tricolores muertos.

La resolución judicial indica que se condenó al menor, hincha de Nacional, como autor penalmente responsable de una infracción gravísima prevista por la ley penal como un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación y el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Por este caso, otros tres mayores de edad de edad, de 21, 25 y 28 años, ya fueron condenados a penas de 22 meses y 2 años y 2 meses de prisión por los delitos de rapiña especialmente agravada y el uso de arma de fuego en espacios públicos.

La investigación del fiscal Luis Álvez y de la Policía de Canelones logró determinar que seis hinchas de Nacional llegaron en dos motos pasadas las 17 horas del sábado a la casa ubicada en Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, Toledo, con la intención de robar una bandera de Peñarol colgada en el frente de la vivienda, donde varios parciales aurinegros, entre ellos, un policía de 24 años.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa muestran a uno de los hinchas de Nacional bajarse de la moto y apuntar con un arma de fuego a las personas que estaban en el patio, entre las que había un niño. Al ver al atacante, todos ingresaron corriendo a la vivienda y el policía salió con su arma de reglamento y disparó varias veces. El abogado de los hinchas de Nacional, Pablo Casás, afirmó que las pericias confirman que el parcial tricolor no tiró. Sin embargo, el fiscal Álvez había señalado días atrás a Subrayado que el hincha tricolor sí disparó una vez.

Como consecuencia del tiroteo, dos hinchas de Nacional, de 23 y 26 años, murieron en el lugar, mientras que los otros cuatro lograron fugarse pero en los días siguientes al hecho fueron detenidos y terminaron condenados.