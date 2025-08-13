Banco Central presentó anteproyecto de ley al Ministerio de Economía para regular los fondos ganaderos

El Banco Central del Uruguay ( BCU ) presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley para regular los fondos ganaderos .

La iniciativa propone modificaciones a la carta orgánica del BCU para "fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos".

El proyecto prevé ampliar el ámbito de regulación y control de la autoridad monetaria para incluir a "entidades que, aún sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público". Se considerará una operación financiera cuando haya desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero.

Además, se refuerza las facultades de supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para investigar y actuar frente a potenciales infractores. Podrá requerir información y realizar inspecciones con atribuciones similares a las de la DGI, en las que no se podrá oponer el secreto profesional, y ordenar el cese inmediato de actividades irregulares y suspender campañas publicitarias o la captación de fondos.

El BCU prevé profundizar en la comunicación y educación financiera para informar a la población y prevenir conductas fraudulentas con el objetivo de proteger al inversor y dinamizar el mercado de valores.