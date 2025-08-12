Dos hombres condenados por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol que dejó dos muertos

La Justicia Penal condenó este martes a dos hombres por el enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol en una casa en Toledo , que terminó con dos parciales tricolores muertos tras ser baleados por un policía de 24 años que festejaba el triunfo aurinegro con amigos.

Tras un acuerdo entre la defensa de los indagados y el fiscal Luis Álvez se alcanzó un proceso judicial abreviado en el que un joven de 21 años, de iniciales L.M., resultó condenado a 2 años y 2 meses de cárcel por un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, y por el uso de arma de fuego en espacios públicos. Además, el hombre, de iniciales N.A. de 28 años, resultó condenado a 22 meses de prisión por un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa.

El lunes, un delincuente de 25 años fue condenado a 22 meses de prisión por un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.

EL CASO

El doble homicidio ocurrió el sábado pasadas las 17 horas en Toledo, donde dos hinchas de Nacional murieron como consecuencia de los disparos del policía. Imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, mostraron la llegada de los parciales tricolores en dos motos cuando en el lugar había un niño y cuatro jóvenes, entre ellos, el policía que estaba de particular.

Estaban afuera de la casa tras la finalización del clásico que Peñarol le ganó 3-0 a Nacional en el Campeón del Siglo cuando llegaron los hinchas de Nacional con el objetivo de robar una bandera que estaba colgado en el tejido con la leyenda "Toledo es manya". En ese momento, las cámaras captaron a uno de los parciales de tricolores con una campera roja que les apuntó con un arma de fuego. El niño y los jóvenes ingresaron corriendo a la vivienda, y el policía salió con su arma de reglamento y comenzó a disparar.

Dos de los hinchas murieron en el lugar y los otros cuatro fugaron. Todos fueron detenidos y tres resultaron condenados. Resta establecer la responsabilidad del adolescente de 17 años. En tanto, el policía fue detenido y liberado el mismo sábado. El fiscal Álvez está a la espera del resultado de las pericias de Policía Científica.