CAMPEÓN DEL SIGLO

Peñarol goleó 3-1 a Montevideo City Torque en su debut en el Torneo Apertura

Los goles del aurinegro fueron convertidos por Matías Arezo (1'?, Gary Kagelmacher, en contra (7') y Gastón Togni (32'). Para el equipo ciudadano descontó Lucas Duré (53').

Cuando corrían 7 minutos, el equipo de Diego Aguirre iba 2 goles arriba y desplegando un juego en el que presionó permanentemente a su rival.

Foto: FocoUy, archivo. Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.
Comienza este sábado en Torneo Apertura para Peñarol, que jugará de local ante City Torque

En el encuentro debutó Luis Miguel Angulo, flamante incorporación; extremo colombiano.

En conferencia de prensa, el técnico mirasol dijo que tienen que ganar todo este año, pero ir de a poco, primero el Apertura que sí o sí tienen que lograr.

"No quiero sacar muchas conclusiones en este comienzo, va un partido, una fecha y hay que darle minutos a los jugadores nuevos, que el equipo entre en rodaje, que agarre ritmo competitivo. Tuvimos mucha suerte en encontrar los goles rápido y eso nos abrió el partido y nos dio la posibilidad de mostrar buenas cosas".

Y agregó: "El período de pases está abierto, 25 de febrero es el día final, seguramente alguna incorporación más vamos a tener, no sé quién puede ser".

