Copa Liga AUF 2026

Comienza este sábado en Torneo Apertura para Peñarol, que jugará de local ante City Torque

Peñarol y Montevideo City Torque juegan este sábado en el estadio Campeón del Siglo por la 1ª fecha del Torneo Apertura.

Foto: FocoUy, archivo. Campeón del Siglo, estadio de Peñarol.

Los dirigidos por Diego Aguirre vienen de ganarle a Nacional por penales en la Supercopa. Por eso, tienen 120 minutos de juego de la semana pasada, que representa un desgaste físico superior. Y Aguirre manifestó preocupación al respecto la semana pasada en conferencia de prensa.

Uno de los que no estarán en la oncena aurinegra será el zaguero Nahuel Herrera, quien sufrió una lesión muscular.

En tanto, los dirigidos por Marcelo Méndez buscarán comenzar con el pie derecho este nuevo torneo, buscando tener una racha positiva como en 2025 cuando clasificaron a la Copa Sudamericana.

El árbitro del encuentro será Javier Burgos, quien tendrá de asistentes a Mathías Muniz y Marcos Rosamen. El cuarto árbitro será Pablo Silvera, mientras que en el VAR estarán Jonathan Fuentes y Diego Riveiro.

Por su lado, Nacional debutará en el Torneo Apertura este domingo ante Boston River en el estadio Campeones Olímpicos en Florida.

Convocados.

Mirá la lista de convocados de Peñarol. Como novedades: aparece el colombiano Luis Angulo y Lucas Hernández tras la lesión.

image

Mirá la lista de convocados de Montevideo City Torque.

image
