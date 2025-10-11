RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA LIGA URUGUAY

Peñarol empató con dos goles de Arezo y dejó puntos ante Miramar Misiones en Durazno

Peñarol lo empató con dos goles de Arezo en el segundo tiempo, tras irse al descanso 0-2 ante Miramar Misiones en Durazno, por la fecha 11. El aurinegro lidera el Clausura con 26.

Peñarol - Miramar Misiones. Foto: FocoUy

Peñarol - Miramar Misiones. Foto: FocoUy

Miramar-Peñarol

Los aurinegros llegaban como líderes absolutos, con 25 puntos, 5 más que Nacional.

Miramar sorprendió con un gol al minuto y medio de juego, que hizo el ex Peñarol Denis Olvera. Y al final del primer tiempo, en el minuto 45, de penal, Sebastián Da Silva puso el 2 a 0 con el que se fueron al descanso.

Foto: AUF en X. Kevin Amaro durante el amistoso con República Dominicana.
En el segundo tiempo Matías Arezo descontó al minuto 12 y lo empató en el 34'.

El árbitro agregó 7 minutos más allá de los 90 y en la última jugada Miramar tuvo un mano a mano que pudo ser la victoria pero una mala resolución ante la salida de Cortés dejó todo como estaba, 2 a 2.

Peñarol ahora lidera con 26 y Miramar tiene 12 puntos en el Clausura.

Alineaciones

Miramar-Peñarol

Temas de la nota

