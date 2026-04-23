Hubo incidentes en el partido de básquetbol de Nacional y Peñarol.
Hinchas de Nacional invadieron la cancha cuando se retiraba el equipo de Peñarol en partido de básquetbol
La Guardia Republicana intervino ingresando a la cancha. Los incidentes ocurrieron en el polideportivo del Gran Parque Central.
Parciales del equipo tricolor invadieron la cancha del polideportivo del Gran Parque Central, cuando se retiraba el equipo carbonero.
Intervino la Guardia Republicana.
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