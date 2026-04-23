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CLÁSICO DE BÁSQUETBOL

Hinchas de Nacional invadieron la cancha cuando se retiraba el equipo de Peñarol en partido de básquetbol

La Guardia Republicana intervino ingresando a la cancha. Los incidentes ocurrieron en el polideportivo del Gran Parque Central.

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Hubo incidentes en el partido de básquetbol de Nacional y Peñarol.

Parciales del equipo tricolor invadieron la cancha del polideportivo del Gran Parque Central, cuando se retiraba el equipo carbonero.

Intervino la Guardia Republicana.

Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, Nacional.
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