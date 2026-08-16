Peñarol busca el liderazgo de la Anual ante Central Español: Maxi Olivera y Kevin Rodríguez vuelven a estar convocados

Peñarol enfrenta este domingo a Central Español en el Campeón del Siglo y, si consigue una victoria, quedará como líder de la tabla Anual, todavía con un partido pendiente ante Montevideo City Torque.

El partido comenzará a las 18:30 y tendrá a Esteban Guerra como árbitro, con Martín Soppi y Alberto Píriz como asistentes. Pablo Silveira será el cuarto árbitro y Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso estarán a cargo del VAR.

Maximiliano Olivera vuelve a estar a la orden y quedó entre los convocados. También retorna a la convocatoria Kevin Rodríguez, luego de varios partidos.

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Brian Barboza, que negocia su salida del club, no fue convocado por pedido de la directiva, informó Punto penal (Canal 10). El futbolista ya fue vendido y en las próximas horas se conocerá a qué club continuará su carrera. Se quedará en Peñarol hasta diciembre y, según está previsto, volverá a estar convocado en el próximo partido.

Nahuel Herrera tampoco está en la convocatoria. El defensor se recupera de la lesión que sufrió y volverá aproximadamente dentro de un mes, por lo que se perderá el clásico ante Nacional del domingo 30 de agosto.

Convocados

Mirá la lista de convocados de Peñarol.

En tanto, Central Español no ha publicado la lista de jugadores convocados.

Antecedentes

Peñarol viene de golear 5-1 a Wanderers y consagrarse campeón del Torneo Intermedio. El fin de semana pasado debía enfrentar a Montevideo City Torque, pero el partido fue suspendido porque no funcionó la luminaria del Estadio Charrúa. El encuentro quedó postergado para el primer miércoles en que ambos equipos estén disponibles, después del clásico entre Peñarol y Nacional.

Los aurinegros no pudieron ganarle a Central Español en los enfrentamientos que disputaron este año. El equipo de Palermo llega al partido luego de vencer 1-0 a Progreso.

En la parte alta de la tabla Anual, Racing derrotó 2-0 a Nacional el sábado y Deportivo Maldonado venció 2-0 a Progreso este domingo, por lo que una victoria de Peñarol ante Central Español le permitirá quedar primero, aun con un partido menos.