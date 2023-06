Penadés: “Yo estoy tan tranquilo como el primer día y sigo insistiendo con mi inocencia”

El legislador entiende que “por ahora no faltan garantías, lo que sí la jueza reconoció es que con la decisión que adoptó, que fue que en la cámara Gesell no se le mire, esté apagada la cámara y la voz se distorsione, se vulneran derechos de mi defensa”.

“Yo, al día de hoy, no conozco a ninguno de los que me han denunciado, y en el expediente no figura ningún tipo de comprobación de que existiera algún tipo de peligro para las víctimas”, indicó.

“Lo que se está haciendo es vulnerando el derecho de la defensa, pero yo confío en la Justicia, confío en la juez, y entiendo que el tiempo va a ir dando la posibilidad de conocer la trama de hay detrás de todo esto”, apuntó.

Al ser consultado si se trata de una maniobra política en su contra, dijo: “Veremos con el tiempo”. Cuando fue repreguntado al respecto, respondió: “No lo sé, no lo sé. El tiempo lo dirá”.

“La Fiscalía habla de riesgos, pero no demuestra ni dice cuáles son esos riesgos. Además, en el expediente no figura ningún riesgo hacia esas víctimas”, afirmó.

Penadés sostuvo que está “tan tranquilo como el primer día” e insistió en su inocencia. “No hay 11 personas que me acusan, hay 11 testimonios”, subrayó.

El abogado de Penadés, Javier Vega, dijo que “conocer las identidades implica que uno pueda desarrollar un derecho de defensa sustancial en un estado democrático de Derecho”. “Si uno no conoce las identidades de las víctimas y además esas declaraciones se van a llevar sin que pueda presenciar las mismas, oír a las víctimas estamos claramente en una afectación a ese derecho de defensa”, agregó.