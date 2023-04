Peña anunció que hubo acuerdo con el Poder Ejecutivo y colorados votarán la reforma jubilatoria

La primera propuesta colorada es llegar a la posibilidad de una jubilación efectiva a los 63 años con 38 años de servicio, 64 años y 35 de servicio, y 65 años y 30 de servicio.

La segunda propuesta es un pasaje escalonado entre el régimen actual y el nuevo que se pretende instalar. Los nacidos en 1973 se jubilarán con 61 años, los nacidos en 1974 con 62, los nacidos en 1975 con 63, los nacidos en 1976 con 64, y los nacidos en 1977 con 65 años, detalló Peña.

La tercera propuesta tiene que ver con la reducción del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). Actualmente, la alícuota más baja es de 10%. Quienes cobran hasta 8 BPC (45.280 pesos) mensuales están exentos de pagar el impuesto. En tanto, quienes cobran de 8 a 15 BPC (hasta 84.900 pesos) tributan el 10%. En 2024 ese valor pasará a ser de 8% y de 6% en 2025. En este período de gobierno, la reducción del IASS será del 20%, anunció Peña.

El senador destacó el enfoque propositivo, serio y responsable de los colorados. “Consideramos imprescindible que el país encare en este período de gobierno esta reforma, que a su vez es un compromiso político y electoral que estamos honrando”, indicó.

Peña afirmó que Cabildo Abierto le anunció el apoyo a las propuestas coloradas. El que también votará el proyecto será el colorado Gustavo Zubía, que había anunciado que no lo acompañaría por no contemplar su propuesta de eliminación del IASS. “Con las cifras que tenemos hoy a la vista, aunque es un mecanismo diverso al que había propuesto, estas cifras me están dando la satisfacción de que estamos llegando a límites importantes en el descenso del IASS”, afirmó el legislador de Tercera Vía al anunciar su voto afirmativo.