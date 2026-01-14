RECIBÍ EL NEWSLETTER
Peluquería atendió clientes en la vereda tras estar sin luz desde el lunes en Punta Carretas

"Se dificulta el trabajo de varias empresas, pero también sería un poquito la voz de los vecinos mismos, que son los que conviven, gente que está con bebés, que se extrae leche y la guarda en el freezer y la tiene que tirar", dijo una vecina.

Vecinos y comerciantes de Punta Carretas están afectados por falta de luz desde el lunes y la semana anterior, el jueves, también estuvieron sin energía.

"No tenemos respuesta, no tenemos solución, se hacen los reclamos, dicen que mandan a las cuadrillas para ver que es lo que pasa, en la noche dan como solucionado el reclamo, pero al siguiente día venimos y seguimos sin luz. Tenemos que volver a llamar. Supuestamente no hay reclamos, no tienen nada, tenemos que iniciar nuevamente el trámite", dijo Pablo Coronel, encargado de la Barbería Román. Este miércoles resolvieron atender a los clientes en la vereda.

Coronel explicó que son varios los locales afectados en la zona, así como vecinos residentes del barrio.

"Se dificulta el trabajo de varias empresas, pero también sería un poquito la voz de los vecinos mismos, que son los que conviven, gente que está con bebés, que se extrae leche y la guarda en el freezer y la tiene que tirar", sostuvo Rossana Ramírez, responsable del salón de belleza María. Otro caso que mencionó es una persona insulinodependiente que tuvo que desechar el medicamento.

