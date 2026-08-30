Pelea entre varias personas terminó con cinco policías lesionados y siete detenidos en Melo

Una pelea afuera de un local bailable en Melo terminó con cinco policías lesionados. Hay siete detenidos.

Los incidentes se produjeron sobre las 6:45 de la madrugada del sábado en La Rosa y Colón, en el centro de la capital de Cerro Largo.

La Policía fue hasta el lugar, donde había "una riña colectiva de proporciones". Al interceder los efectivos, los participantes arrojaron piedras y objetos contundentes contra estos.

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Los efectivos debieron utilizar munición menos que letal para disuadir la pelea y lograron controlar la situación.

Hubo siete detenidos que están a disposición de Fiscalía.

En ese marco, cinco policías fueron trasladados a un centro asistencial por lesiones de distintas entidades y el vehículo sufrió daños.