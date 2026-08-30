Más de 2 millones de pesos en muebles, artículos del hogar y textiles de contrabando fueron incautados en Cerro Largo

Dos casas de Melo funcionaban como centro de acopio y distribución para muebles, artículos para el hogar y textiles de contrabando. La mercadería fue incautada y hay un condenado.

La Policía llegó al lugar tras un operativo conjunto con el Ejército y la Dirección Nacional de Aduanas.

Todo comenzó en un procedimiento en un camino rural, una patrulla del Ejército interceptó una camioneta que transportaba mercadería de contrabando. Se dio aviso a la Policía de Aceguá, que comenzó las investigaciones junto con Fiscalía.

Seguí leyendo Interpol interceptó un camión con contrabando tras persecución en rutas 11 y 7; todo fue valuado en casi $8 millones

Así, las pistas llevaron a dos inmuebles de la calle Héctor Gutiérrez Ruiz en Melo, donde se encontró la mercadería acopiada.

Las autoridades indicaron que lo incautado asciende a 2.328.000 pesos y que la cantidad de mercadería equivale a lo que cabría en cinco camiones.

Un hombre de 41 años y sin antecedentes fue condenado en esta causa, a seis meses de libertad a prueba por un delito de contrabando.