Dos casas de Melo funcionaban como centro de acopio y distribución para muebles, artículos para el hogar y textiles de contrabando. La mercadería fue incautada y hay un condenado.
Más de 2 millones de pesos en muebles, artículos del hogar y textiles de contrabando fueron incautados en Cerro Largo
Por esta causa condenaron a un hombre de 41 años que no tenía antecedentes penales. Deberá cumplir 6 meses de libertad a prueba.
La Policía llegó al lugar tras un operativo conjunto con el Ejército y la Dirección Nacional de Aduanas.
Todo comenzó en un procedimiento en un camino rural, una patrulla del Ejército interceptó una camioneta que transportaba mercadería de contrabando. Se dio aviso a la Policía de Aceguá, que comenzó las investigaciones junto con Fiscalía.
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Así, las pistas llevaron a dos inmuebles de la calle Héctor Gutiérrez Ruiz en Melo, donde se encontró la mercadería acopiada.
Las autoridades indicaron que lo incautado asciende a 2.328.000 pesos y que la cantidad de mercadería equivale a lo que cabría en cinco camiones.
Un hombre de 41 años y sin antecedentes fue condenado en esta causa, a seis meses de libertad a prueba por un delito de contrabando.
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