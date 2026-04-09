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ENFRENTAMIENTO

Pelea con palos y cuchillos en Nuevocentro: policía que pasaba redujo a uno de los hombres; el segundo se dio a la fuga

El detenido se encuentra a disposición de la Justicia, mientras que el segundo hombre está plenamente identificado y viene siendo buscado por la Policía.

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Las imágenes a las que accedió Subrayado muestran que uno de los individuos llegó al lugar con un cuchillo y un palo. Va directamente en la búsqueda de una persona que conversaba con un cuidacoches.

Allí comienza el enfrentamiento. Bajan por una escalera y la pelea se desarrolla frente la atenta mirada de quienes estaban a esa hora en el centro comercial.

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Un funcionario policial que justo pasaba por el lugar se percata de los incidentes y decidió intervenir. Sacó su arma de reglamento y logró reducir a uno de los involucrados.

Fue detenido y está ahora a disposición de la Justicia.

Fuentes de la investigación dijeron que el segundo sujeto está plenamente identificado, pero al saberse buscado, se fue de la zona.

Afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada.

Los investigadores tratan de determinar los motivos por lo que sucedió el violento enfrentamiento.

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