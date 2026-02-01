RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA POLICÍA INVESTIGA

Pelea con machetes terminó con un joven de 21 años internado en Salto

La pelea se registró este viernes por la tarde en la capital de Salto. El otro implicado fue detenido y se le incautaron 12 envoltorios de pasta base.

En Salto, se registró una pelea con machetes entre dos personas que se disputan territorios para la venta de drogas. Uno de los involucrados, de 21 años, está internado.

El hecho ocurrió en el barrio Caballero, ubicado en el noreste de la ciudad litoraleña, en la tarde del viernes.

Ambos terminaron heridos. Uno huyó cuando llegó la Policía, pero pudo ser registrado y le encontraron 12 envoltorios de pasta base.

El otro, huyó, y luego se presentó en la emergencia del hospital local con una herida de arma blanca en uno de sus muslos, y quedó internado.

