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MONTEVIDEO

Pelea entre estudiantes derivó en amenazas de un padre a funcionarios y hubo paro en el Liceo 43 de Rincón del Cerro

Desde el sindicato hay preocupación porque los estudiantes "estaban en clase, escucharon las amenazas, empezaron a llamar a sus familias y hubo mucho nerviosismo".

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Un episodio violento ocurrió el miércoles en el Liceo 43 de Rincón del Cerro, que derivó en paro y jornadas de reflexión.

Según supo Subrayado, todo comenzó a raíz de una pelea entre un grupo de cuatro estudiantes.

Luego, autoridades del centro educativo llamaron a los padres de los menores para que concurrieran al centro. Uno de los padres asistió, pero ingresó al centro de forma violenta. Maltrató al portero, que fue la primera persona que lo recibió, y luego increpó al adscripto del colegio.

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Tras esa serie de sucesos, el padre terminó amenazándolos y diciendo que iba a efectuar disparos en el centro educativo.

Ante lo sucedido, desde el centro educativo realizaron la denuncia policial correspondiente.

Además se realizó una sala docente, durante todo el jueves. El viernes pararon las actividades, y este sábado se suspendió la kermés que estaba agendada.

Al liceo 43 concurren unos 800 estudiantes, entre el turno de la mañana y la tarde.

Desde la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo manifestaron preocupación por el episodio.

"La coordinadora del sindicato de la enseñanza firmó un protocolo de violencia, entonces cuando ocurre un hecho de tal gravedad, hay diferentes pasos a seguir: llamar a la emergencia, hacer la denuncia policial hacia el adulto y se propone una sala docente donde van todos los profesores de liceo, incluso si trabajan en otro lado, tienen la asistencia habilitada para ir y conversar sobre el hecho, y también pensar en acciones a tomar para más adelante", explicó la dirigente sindical, Verónica Méndez.

La docente y sindicalista habló también con preocupación porque las amenazas del padre fueron ante estudiantes: "Estaban en clase, escucharon las amenazas, empezaron a llamar a sus familias y hubo mucho nerviosismo".

El lunes hay una jornada de reflexión con los estudiantes.

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