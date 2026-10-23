"Para la llegada del papa no habría lluvias, ni 6, ni 7, ni 8", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que no se registrarían precipitaciones los días de la presencia del papa León XIV en Uruguay.

"Para la llegada del papa no habría lluvias, ni 6, ni 7, ni 8 (...) el norte va a tener prácticamente una jornada muy soleada el día del evento", anunció.

En lo que respecta a las próximas horas, Cisneros dijo que el sábado estará sin lluvias hasta la noche donde vuelven por la zona norte y se extienden a todo el país hasta el mediodía del domingo.

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"En la tarde mejora, baja la temperatura y también disminuye la nubosidad de forma rápida. La noche del domingo con bastantes temperaturas bajas", comentó.

Además, adelantó que la próxima semana no habría lluvias.