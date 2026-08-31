"Me vacié, ya no tengo más para dar": Messi anunció que se retira de la Selección de Argentina

Lionel Messi anunció este lunes que se retira de la Selección Argentina. Lo hizo con un mensaje en redes sociales, donde publicó fotos de una carta que escribió a mano el 21 de julio, dos días después de la final que la albiceleste perdió ante España en el Mundial de Norteamérica.

Si bien la carta tiene más de un mes, Messi dijo que la muerte de su padre lo convenció de que ahora era el momento de hacer pública su decisión.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió en el inicio del mensaje en redes.

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“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, agregó Messi, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, escribió.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, finaliza la carta.

Y en el mensaje, al final, agrega: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.