Pedro Bordaberry: "Si viene Cosse en lugar de Orsi estamos en el horno, por suerte no va a pasar"

“Si viene Cosse en lugar de Orsi estamos en el horno, por suerte no va a pasar?, dijo este martes el senador colorado Pedro Bordaberry cuando se lo consultaba sobre la polémica por la camioneta del presidente Orsi y la posibilidad, descartada, de un juicio político al mandatario o su renuncia.

“A mi no me gusta Cosse en el Parlamento, ¿me va a gustar en la Presidencia? ¿Está mal eso, no puedo opinar?”, dijo Bordaberry en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“No me parece que sea lo mejor Cosse de presidente, haciendo Anteles Arena y gastándose 50 millones de dólares en un edificio anexo del Palacio para llenarlo de más funcionarios. Discrepo con ella como discrepo con tantos políticos. Una señora que lo que está tratando de hacer es que el Estado gaste más en cosas innecesarias”, agregó el senador del Partido Colorado.

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Y sobre el tema de la camioneta de Orsi dijo que como oposición debe “cuidar la institucionalidad presidencial”.

“Nosotros no apretamos, apretaron ustedes y siguen apretando ustedes, cumpliendo su función de periodistas. Se informó y tuvieron que dar información, que no fue toda. Ahora, ¿hay mérito para un juicio político? No. Si lo hubiera, igual no tiene posibilidad de éxito porque requiere una mayoría muy especial, entonces, para qué voy a entrar en una discusión que no va a pasar”.

“No se puede debilitar la figura del presidente de la República desde la oposición, sí respaldamos la libertad con que cuentan los periodistas para informar”, concluyó.