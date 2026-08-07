Orsi definió a Rossi, secretario de JND fallecido en siniestro, como "un ser humano increíble" que "aportó muchísimo"

El presidente Yamandú Orsi reflexionó este viernes sobre la muerte del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, a los 63 años tras sufrir un siniestro de tránsito el pasado domingo en Durazno.

"Sin palabras. Porque más allá de la función, un ser humano increíble. Esta es la oportunidad de encontrarse con historias que yo no conocía, pero que nos hace darnos cuenta que hoy se nos va un pedazo enorme de nuestra realidad", aseguró.

Sobre Rossi, Orsi afirmó que "aportó muchísimo". "Alguien que tenía esa formación, que tenía esa cabeza y ese trabajo hecho con los gurises para el tema de adicciones era imprescindible", indicó. Rossi era médico con especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, y era experto con un máster en drogodependencias de la Universidad de Deusto en Bilbao, España.

"Dejó mucha gente formada y eso es bueno", dijo el presidente. Rossi era "el que más sabía" en la materia de drogadicción, que "es un tema complejo, difícil". Orsi afirmó sentir "una mezcla de dolor y gratitud"

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