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ROSSI SE ACCIDENTÓ EL DOMINGO

Orsi definió a Rossi, secretario de JND fallecido en siniestro, como "un ser humano increíble" que "aportó muchísimo"

Gabriel Rossi era "el que más sabía" en la materia de drogadicción, que "es un tema complejo, difícil", afirmó el presidente. El mandatario dijo "una mezcla de dolor y gratitud".

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"Sin palabras. Porque más allá de la función, un ser humano increíble. Esta es la oportunidad de encontrarse con historias que yo no conocía, pero que nos hace darnos cuenta que hoy se nos va un pedazo enorme de nuestra realidad", aseguró.

Sobre Rossi, Orsi afirmó que "aportó muchísimo". "Alguien que tenía esa formación, que tenía esa cabeza y ese trabajo hecho con los gurises para el tema de adicciones era imprescindible", indicó. Rossi era médico con especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, y era experto con un máster en drogodependencias de la Universidad de Deusto en Bilbao, España.

Lula y Milei en una Cumbre del Mercosur. Foto: archivo AFP.
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"Dejó mucha gente formada y eso es bueno", dijo el presidente. Rossi era "el que más sabía" en la materia de drogadicción, que "es un tema complejo, difícil". Orsi afirmó sentir "una mezcla de dolor y gratitud"

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