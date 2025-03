Pedro Bordaberry planteó en el Senado tener sesiones durante todo el mes y acortar el receso parlamentario

Por su parte, el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani señaló que el planteo de Bordaberry no se hizo previamente en la reunión de coordinación de los partidos políticos, la senadora Silvia Nane destacó que “el Senado no trabaja solo cuando hay sesiones del Plenario”.

Bordaberry retomó la palabra y respondió: “En ningún momento dije que los senadores no trabajaran. Ni me quiero colocar en la situación desagradable de señalar quién trabaja y quién no. Más tiempo no es necesariamente más calidad, pero más tiempo es más posibilidad de más calidad”.

Luego Bordaberry recordó que también planteó un “un proyecto de ley constitucional que reduce el receso del que gozamos los parlamentarios, que nos vamos como los escolares el 15 de diciembre y volvemos el 1 de marzo”.

Finalmente el planteo del senador colorado no se sometió a votación porque se hizo de manera oral, sin una moción, y el tema pasará a ser discutido en la coordinación de los partidos políticos.