Un hombre sufrió lesiones graves tras ser embestido por un carro tirado por un caballo en las últimas horas en jurisdicción de la Seccional 2 de Santa Lucía, en el departamento de Canelones.
Peatón sufrió múltiples lesiones tras ser embestido por un carro tirado por un caballo; se encuentra internado
El siniestro de tránsito tuvo lugar en jurisdicción de la Seccional 2 de Santa Lucía. El hombre, de 77 años, sufrió múltiples fracturas costales y en hemoneumotórax.
El peatón, de 77 años, no recibió asistencia de las personas que viajaban en el vehículo. Fue derivado a la emergencia de COMECA local, donde fue diagnosticado con múltiples fracturas costales y en hemoneumotórax.
Personal policial trabaja en la investigación del hecho, buscando obtener detalles del siniestro.
Seguí leyendo
Seis tripulantes fueron rescatados tras hundirse su embarcación: uno de ellos sufrió hipotermia y está internado
El caso está a cargo de la fiscal de 1° Turno Dra. Penza.
Temas de la nota
Lo más visto
investigación
Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido
espera pericias
Fiscal dejó en libertad al policía que mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
en las piedras
Dos hombres heridos de bala: dijeron que fueron atacados por hinchas de Nacional que les robaron bandera de Peñarol
MIRANDA Y 8 DE OCTUBRE
Un ómnibus embistió a una pareja a metros de la terminal Tres Cruces; el hombre está internado grave
homicidio en montevideo
Dejá tu comentario