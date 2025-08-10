RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO SANTA LUCÍA

Peatón sufrió múltiples lesiones tras ser embestido por un carro tirado por un caballo; se encuentra internado

El siniestro de tránsito tuvo lugar en jurisdicción de la Seccional 2 de Santa Lucía. El hombre, de 77 años, sufrió múltiples fracturas costales y en hemoneumotórax.

policia-canelones

Un hombre sufrió lesiones graves tras ser embestido por un carro tirado por un caballo en las últimas horas en jurisdicción de la Seccional 2 de Santa Lucía, en el departamento de Canelones.

El peatón, de 77 años, no recibió asistencia de las personas que viajaban en el vehículo. Fue derivado a la emergencia de COMECA local, donde fue diagnosticado con múltiples fracturas costales y en hemoneumotórax.

Personal policial trabaja en la investigación del hecho, buscando obtener detalles del siniestro.

Armada Nacional
Seis tripulantes fueron rescatados tras hundirse su embarcación: uno de ellos sufrió hipotermia y está internado

El caso está a cargo de la fiscal de 1° Turno Dra. Penza.

