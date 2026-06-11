Un peatón murió en un siniestro de tránsito en la noche de este jueves en ruta 1, a la altura del kilómetro 9, en Montevideo.
Peatón murió tras ser embestido por un motociclista en ruta 1, en Montevideo
El hombre de 54 años sufrió lesiones de gravedad que determinaron su fallecimiento.
Por causas que se tratan de establecer, un motociclista que circulaba por ruta 1 de este a oeste, embistió al peatón que intentaba cruzar de norte a sur. El hombre de 54 años sufrió lesiones de gravedad que determinaron su fallecimiento.
El conductor del birrodado, un hombre de 54 años, resultó ileso y el resultado de la espirometría arrojó resultado cero.
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