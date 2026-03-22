SINIESTRO FATAL SORIANO

Peatón murió tras ser embestido por funcionaria policial que circulaba en camioneta, en ruta 57

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar próximo al arroyo Grande, en Soriano, en el límite departamental con Flores.

Un peatón falleció este domingo tras ser embestido por un vehículo que circulaba por ruta 57, a la altura del kilómetro 17, en el departamento de Soriano.

Policía Caminera reportó que la camioneta era conducida por una funcionaria policial, de 38 años, que circulaba de norte a sur.

Personal de Emergencia VIVEM constató el fallecimiento del peatón de 35 años.

El resultado de espirometría de la conductora arrojó cero; llevaba como acompañante a una mujer de 42 años, ambas resultaron ilesas.

El hecho se produjo próximo al arroyo Grande, en el límite departamental con Flores.

