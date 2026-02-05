Peatón fue embestido por un camión en ruta 15; falleció tras ser trasladado en estado grave

Un peatón fue embestido por un camión en la ruta 15, a la altura del kilómetro 8, en Rocha.

La Policía Caminera informó desde el lugar que la víctima fue trasladada en estado politraumatizada grave, con riesgo de vida, a un centro asistencial. Minutos después, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El siniestro fue sobre las 10:00 de la mañana de este jueves.

El camión era conducido por un joven de 29 años, cuya espirometría dio cero para alcohol.

