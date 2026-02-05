RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Peatón fue embestido por un camión en ruta 15; falleció tras ser trasladado en estado grave

El siniestro ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana de este jueves, en el kilómetro 8.

camion-siniestro-rocha
siniestro-grave-ruta-15-willan

La Policía Caminera informó desde el lugar que la víctima fue trasladada en estado politraumatizada grave, con riesgo de vida, a un centro asistencial. Minutos después, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El siniestro fue sobre las 10:00 de la mañana de este jueves.

La víctima tenía 54 años.
Seguí leyendo

Identificaron y detuvieron al conductor que atropelló y mató a un peatón en ruta 7

El camión era conducido por un joven de 29 años, cuya espirometría dio cero para alcohol.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
ESTE MARTES

Se registraron problemas en el cobro de la jubilación por medio de locales de cobranzas

Te puede interesar

Cárcel de Domingo Arena. video
Tribunal de apelaciones

Justicia ratificó la prisión preventiva para los siete militares imputados por el caso Roslik
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.
la agenda del presidente

Orsi visitó el puerto de Shanghái, considerada la mayor terminal logística marítima del mundo
Condenaron a un joven de 20 años por el ataque al INR; fue el autor intelectual y es de la banda de Los Albín
PROCESO ABREVIADO

Condenaron a un joven de 20 años por el ataque al INR; fue el autor intelectual y es de la banda de "Los Albín"

Dejá tu comentario