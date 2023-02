Paysandú: rastrillan costas de un arroyo por la investigación de una mujer desaparecida con su hijo

Fuentes de la policía confirmaron a Subrayado que las mochilas que fueron encontradas en un locker de la terminal de ómnibus de Salto, tienen vínculo con las personas desaparecidas. En tanto, la ropa hallada este jueves en el arroyo Sacra no pertenece a la mujer y tampoco al niño, confirmaron las autoridades. La familia dijo que esa ropa no pertenece a ninguna de las dos personas.

INVESTIGACIÓN.

El hermano de la mujer desaparecida declaró este jueves ante la policía, y quedó en libertad porque al momento no hay indicios que lo vinculen con las desapariciones, según dijo el jefe de Policía, Eduar Álvez. El hombre fue agredido en la calle al salir de la comisaría, por lo que la policía tuvo que asistirlo. Había sido detenido en Salto. En el shopping de esa ciudad fue encontrada la moto de su hermana sin matrícula, dijeron a Subrayado fuentes del caso.

La mujer desaparecida es Giuliana Lara; no hay novedades de ella ni de su hijo de 8 años desde el lunes 30 de enero. Alvez dijo que es un caso complejo porque no se han encontrado los indicios necesarios. "Yo entiendo la desesperación, el dolor de la familia. Pero la policía se basa en situaciones científicas, no es supuestos. Hay que ser pacientes", señaló el jefe de policía.

Las jefaturas de policía de Río Negro y Salto están colaborando con la búsqueda en la ciudad de Paysandú; este viernes es el segundo día de rastrillajes en lugares próximos a la vivienda de la mujer.

Familiares y la población en general se movilizaron frente a la jefatura y a la fiscalía este jueves reclamando justicia y avances en la investigación. También se congregaron en el lugar de las búsquedas.

DESAPARECIDA PAYSANDÚ

El Ministerio del Interior indica a la población que, en caso de tener información, dirigirse a la comisaría más cercana, comunicarse al 911 o al teléfono 2030 6553.