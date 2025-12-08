RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN APOYO A GUARDAVIDAS

Paysandú comienza a utilizar drones desarrollados para vigilancia y salvamento de personas en las playas

Desde la empresa española que lleva adelante el sistema dijeron a Subrayado que el objetivo es apoyar a los guardavidas y que tiene capacidad de responder hacia el agua en menos de un minuto.

guardavidas-playas-drones-verano
dron-playa-paysandú-

Se comenzó a realizar en el departamento de Paysandú una propuesta diferente e inédita que colaborará con los guardavidas.

Se trata de drones especialmentes desarrollados para la vigilancia y salvamento de personas en las playas; la empresa es de origen español.

Victoria Blanc dijo a Subrayado que se trata de un sistema innovador en toda América. "Es un sistema que está totalmente implantado y comprobado (...) es algo que es innovador a nivel playas porque está comprobada su vigencia y su capacidad", explicó.

un hombre que estaba recluido por drogas fue imputado por abuso sexual contra las hijas de su expareja
Seguí leyendo

Un hombre que estaba recluido por drogas fue imputado por abuso sexual contra las hijas de su expareja

Y añadió: "Tiene capacidad de responder hacia el agua en menos de un minuto. Significa no solamente salvar vidas".

Por su parte, Adrián Plazas, comentó que la idea es potenciar a los guardavidas en las tareas de vigilancia, prevención y rescate. Además, dijo que en el medio acuático cuando una persona se está ahogando hay poco tiempo de actuar y cada segundo importa.

Plazas indicó que lanzan un chaleco salvavidas que se infla automáticamente. "Trabajamos en coordinación y bajo el mandato de ellos", destacó.

En Europa se utiliza dicha tecnología y es la primera vez que se dispone de un dron para tareas de rescate.

DRON SALVAVIDAS DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical

Dejá tu comentario