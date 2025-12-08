Paysandú comienza a utilizar drones desarrollados para vigilancia y salvamento de personas en las playas

Se comenzó a realizar en el departamento de Paysandú una propuesta diferente e inédita que colaborará con los guardavidas.

Se trata de drones especialmentes desarrollados para la vigilancia y salvamento de personas en las playas ; la empresa es de origen español.

Victoria Blanc dijo a Subrayado que se trata de un sistema innovador en toda América. "Es un sistema que está totalmente implantado y comprobado (...) es algo que es innovador a nivel playas porque está comprobada su vigencia y su capacidad", explicó.

Seguí leyendo Un hombre que estaba recluido por drogas fue imputado por abuso sexual contra las hijas de su expareja

Y añadió: "Tiene capacidad de responder hacia el agua en menos de un minuto. Significa no solamente salvar vidas".

Por su parte, Adrián Plazas, comentó que la idea es potenciar a los guardavidas en las tareas de vigilancia, prevención y rescate. Además, dijo que en el medio acuático cuando una persona se está ahogando hay poco tiempo de actuar y cada segundo importa.

Plazas indicó que lanzan un chaleco salvavidas que se infla automáticamente. "Trabajamos en coordinación y bajo el mandato de ellos", destacó.

En Europa se utiliza dicha tecnología y es la primera vez que se dispone de un dron para tareas de rescate.