SITUACIÓN LABORAL EN PAYSANDÚ

Paycueros "no constituyó todos los recaudos que exige la norma" por seguros de paro, dijo director de Seguridad Social

“Estamos facilitando condiciones entre todas las partes para tener una instancia tripartita, a nivel de nuestro orden institucional, que es el Ministerio de Trabajo”, señaló Leonardo Di Doménico.



La empresa Paycueros despedirá a 89 trabajadores en noviembre tras no habilitarse la prórroga del seguro de paro. El Ministerio de Trabajo está planteando que la empresa debe mandar más datos para aprobar la solicitud.

“No constituyó todos los recaudos que exige la norma, que den medio de prueba eficaz, en donde se demuestre qué es lo que establece la ley. La ley obliga al empleador para que se le de la protección a los trabajadores empleados, de que es transitoria esta situación y que va ajustada a retomar esos trabajadores en forma gradual a la actividad. Eso no lo ha hecho, como lo hizo en oportunidades anteriores, y obviamente se le dio vista al expediente”, explicó el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico.

Aclaró, además, que 64 trabajadores que están en el subsidio e irían por una prórroga, y otros 22 por la tercera prórroga.



“Si se completan estas solicitudes, estamos hablando de una cobertura de un año a un año y medio para cada caso”, indicó.

“Estamos facilitando condiciones entre todas las partes para tener una instancia tripartita, a nivel de nuestro orden institucional, que es el Ministerio de Trabajo”, señaló


