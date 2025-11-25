RECIBÍ EL NEWSLETTER
DOURADO HABLÓ DE ESTAFA AL USUARIO

Patronal denuncia que hay plataformas que ofrecen servicio de taxi sin autorización y usan vehículos particulares

Desde la Gremial, expresan preocupación y que se lo asocie con el servicio regular. "Lo que queremos es diferenciarnos de esta estafa que se le está haciendo al usuario", remarcó Oscar Dourado.

taxis-estacionado-patronal-del-taxi

El presidente de la Gremial del Taxi, Oscar Dourado, denunció que hay plataformas que ofrecen servicio de taxi sin autorización y utilizan vehículos particulares.

"Hoy, en servicio de plataformas se despacha taxímetros y cuando los ciudadanos piensan que van a recibir un taxímetro regular, con conductor habilitado y con todas las garantías que brinda Radio Taxi 141 y Voy en Taxi, se encuentra que llega cualquier auto, cualquier chofer que no tiene seguros de responsabilidad civil y que muchas veces no tiene libreta de conductor que lo habilite", indicó.

Desde la Gremial del Taxi, expresan preocupación por el servicio irregular y que se lo asocie con la patronal. "No es bueno que se nos identifique con una realidad que no compartimos y que realmente nos preocupa a todos, sobre todo a los usuarios del taxímetro", afirmó.

aumento este jueves la tarifa del taxi en montevideo
Dourado le transmitió a las autoridades la inconveniencia que aplicaciones que no tienen que ver con el servicio que despachen taxímetros y que eso lleva a confusión al usuario y al cliente. Reivindicó que el servicio sea gestionado por trabajadores y la Gremial del Taxi. "Nosotros, lo que queremos es diferenciarnos de esta estafa que se le está haciendo al usuario", remarcó.

