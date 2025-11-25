El presidente de la Gremial del Taxi, Oscar Dourado, denunció que hay plataformas que ofrecen servicio de taxi sin autorización y utilizan vehículos particulares.
Patronal denuncia que hay plataformas que ofrecen servicio de taxi sin autorización y usan vehículos particulares
Desde la Gremial, expresan preocupación y que se lo asocie con el servicio regular. "Lo que queremos es diferenciarnos de esta estafa que se le está haciendo al usuario", remarcó Oscar Dourado.
"Hoy, en servicio de plataformas se despacha taxímetros y cuando los ciudadanos piensan que van a recibir un taxímetro regular, con conductor habilitado y con todas las garantías que brinda Radio Taxi 141 y Voy en Taxi, se encuentra que llega cualquier auto, cualquier chofer que no tiene seguros de responsabilidad civil y que muchas veces no tiene libreta de conductor que lo habilite", indicó.
Desde la Gremial del Taxi, expresan preocupación por el servicio irregular y que se lo asocie con la patronal. "No es bueno que se nos identifique con una realidad que no compartimos y que realmente nos preocupa a todos, sobre todo a los usuarios del taxímetro", afirmó.
Dourado le transmitió a las autoridades la inconveniencia que aplicaciones que no tienen que ver con el servicio que despachen taxímetros y que eso lleva a confusión al usuario y al cliente. Reivindicó que el servicio sea gestionado por trabajadores y la Gremial del Taxi. "Nosotros, lo que queremos es diferenciarnos de esta estafa que se le está haciendo al usuario", remarcó.
