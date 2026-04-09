Pasó el temporal y quedaron los días más frescos y nublados, con mínimas cerca de 10 °C

Tras el temporal de las últimas horas, Nubel Cisneros prevé jornadas más frescas, con marcado descenso de temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fresca con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la zona sureste generando ligera inestabilidad y con neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo templado a ligeramente cálido con buena presencia de Sol y marcado descenso de temperatura en la noche.

El viernes se espera un inicio de jornada fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo escasamente nublado, la noche mantendrá temperaturas frías a frescas.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral. Jueves 9 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º Viernes 10 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Sábado 11 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

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Nubel Cisneros