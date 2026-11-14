Paseo Sur Palermo: una nueva jornada de música, candombe y cultura barrial

Este sábado los barrios Sur y Palermo vuelven a ser escenario de una jornada de encuentro con feria de emprendimientos, propuestas audiovisuales, actividades para las infancias, recorridos turísticos gratuitos, música en vivo y salida de comparsas.

Feria de emprendimientos y artesanías.

Se proyectará el documental “Suenan las luchas. Afrogama, arte y política” además se podrá apreciar la Exposición Intercambio cultural Angola-Uruguay. La Casa de la Cultura Afrouruguaya está ubicada en Isla de Flores 1645 esq. Minas.

Peatonal Barrial en Palermo, juegos para los niños en Isla de Flores y Minas.

16:30 horas

Latido Afro, recorrido turístico gratuito, que invita a descubrir la historia y la riqueza del patrimonio afrouruguayo. El punto de encuentro será en Cebollatí y Minas.

17 horas

Actuación de Walter Bordon en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina.

17:30 horas

Presentación musical de Mestizo en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina.

18 horas

Salida de las comparsas Cuareim 1080, Batea de Tacuarí y La Facala, desde Isla de Flores y Santiago de Chile para llevar el ritmo del candombe a las calles del barrio.

19 horas

Presentación de Trío Swing en el escenario central.