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    actividad gratuita

    Paseo Sur Palermo: una nueva jornada de música, candombe y cultura barrial

    Feria de emprendimientos y artesanías, juegos para niños, recorrido turístico gratuito, música en vivo y salida de comparsas.

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    Este sábado los barrios Sur y Palermo vuelven a ser escenario de una jornada de encuentro con feria de emprendimientos, propuestas audiovisuales, actividades para las infancias, recorridos turísticos gratuitos, música en vivo y salida de comparsas.

    Agenda

    16 horas

    Feria de emprendimientos y artesanías.

    Se proyectará el documental “Suenan las luchas. Afrogama, arte y política” además se podrá apreciar la Exposición Intercambio cultural Angola-Uruguay. La Casa de la Cultura Afrouruguaya está ubicada en Isla de Flores 1645 esq. Minas.

    Peatonal Barrial en Palermo, juegos para los niños en Isla de Flores y Minas.

    16:30 horas

    Latido Afro, recorrido turístico gratuito, que invita a descubrir la historia y la riqueza del patrimonio afrouruguayo. El punto de encuentro será en Cebollatí y Minas.

    17 horas

    Actuación de Walter Bordon en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina.

    17:30 horas

    Presentación musical de Mestizo en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina.

    18 horas

    Salida de las comparsas Cuareim 1080, Batea de Tacuarí y La Facala, desde Isla de Flores y Santiago de Chile para llevar el ritmo del candombe a las calles del barrio.

    19 horas

    Presentación de Trío Swing en el escenario central.

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