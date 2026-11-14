Este sábado los barrios Sur y Palermo vuelven a ser escenario de una jornada de encuentro con feria de emprendimientos, propuestas audiovisuales, actividades para las infancias, recorridos turísticos gratuitos, música en vivo y salida de comparsas.
Paseo Sur Palermo: una nueva jornada de música, candombe y cultura barrial
Feria de emprendimientos y artesanías, juegos para niños, recorrido turístico gratuito, música en vivo y salida de comparsas.
Agenda
16 horas
Feria de emprendimientos y artesanías.
Se proyectará el documental “Suenan las luchas. Afrogama, arte y política” además se podrá apreciar la Exposición Intercambio cultural Angola-Uruguay. La Casa de la Cultura Afrouruguaya está ubicada en Isla de Flores 1645 esq. Minas.
Peatonal Barrial en Palermo, juegos para los niños en Isla de Flores y Minas.
16:30 horas
Latido Afro, recorrido turístico gratuito, que invita a descubrir la historia y la riqueza del patrimonio afrouruguayo. El punto de encuentro será en Cebollatí y Minas.
17 horas
Actuación de Walter Bordon en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina.
17:30 horas
Presentación musical de Mestizo en el escenario central, ubicado en Isla de Flores y Ansina.
18 horas
Salida de las comparsas Cuareim 1080, Batea de Tacuarí y La Facala, desde Isla de Flores y Santiago de Chile para llevar el ritmo del candombe a las calles del barrio.
19 horas
Presentación de Trío Swing en el escenario central.
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