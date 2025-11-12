Nubel Cisneros prevé tiempo agradable en las próximas jornadas, con gradual aumento de la temperatura y sin lluvias a la vista.
Pasaron las lluvias y dejó el tiempo fresco de mañana y cálido de tarde; mirá el informe de Nubel Cisneros
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura. La tarde seguirá cálida con nubosidad variable, permaneciendo inestable en las primeras horas la zona noreste.
El jueves la mañana comienza fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas principalmente en el este. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.
El viernes se espera un inicio de jornada fresco a templado con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.
Miércoles 12
Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º
Jueves 13
Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º
Viernes 14
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º
