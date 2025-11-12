RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasaron las lluvias y dejó el tiempo fresco de mañana y cálido de tarde; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable en las próximas jornadas, con gradual aumento de la temperatura y sin lluvias a la vista.

ESTADO-del-tiempo-nubel-cisneros-clima-nubes-sol

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura. La tarde seguirá cálida con nubosidad variable, permaneciendo inestable en las primeras horas la zona noreste.

El jueves la mañana comienza fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas principalmente en el este. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.

lo que sucedio hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad, dijo la directora de primaria en la escuela 123
Seguí leyendo

"Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad", dijo la directora de Primaria en la escuela 123

El viernes se espera un inicio de jornada fresco a templado con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

Miércoles 12

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º

Jueves 13

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

Viernes 14

Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º

Temas de la nota

Lo más visto

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
FLOR DE MAROÑAS

Adolescente de 14 años fue baleada por su padre en el cuello; se encuentra grave
LA VÍCTIMA ESTÁ GRAVE

Un hombre apuñaló a otro en Tres Cruces, que pidió ayuda a comercios de la zona; lo investigan como rapiña
MONTEVIDEO

Una mujer fue víctima de violación por uno de los delincuentes que la rapiñó en Toledo Chico; está internada
LOS CERRILLOS, CANELONES

Chocaron dos motos de frente en ruta 36 y el conductor de una de ellas falleció tras golpear un cartel
SINDICATO DE MAESTROS

Ademu desafilió a Pablo Caggiani, presidente del Codicen, y "a la mitad de las maestras de Montevideo", dijo el jerarca

Te puede interesar

Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad, dijo la directora de Primaria en la escuela 123 video
REABRIÓ LA ESCUELA TRAS 4 DÍAS SIN CLASES

"Lo que sucedió hoy fue un gran abrazo entre la escuela y la comunidad", dijo la directora de Primaria en la escuela 123
Escuela 55 y escuela 123, en Jardines del Hipódromo. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
ESTUVO LA DIRECTORA DE PRIMRIA

Reabrió la escuela 123 de Jardines del Hipódromo tras cuatro días sin clases por la agresión del miércoles pasado
Comenzó la votación en las elecciones universitarias: 340.000 habilitados para una elección obligatoria
VOTACIÓN DE 8 a 19 HORAS

Comenzó la votación en las elecciones universitarias: 340.000 habilitados para una elección obligatoria

Dejá tu comentario