Pasaron las advertencias pero siguen las lluvias en varias zonas del país; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que continúen las lluvias y lloviznas en varias zonas del país. Frío de mañana y templado de tarde.

Nubel Cisneros prevé que continúen las lluvias y lloviznas en varias zonas del país. Frío de mañana y templado de tarde.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta húmeda, ventosa e inestable con persistencia de tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá inestable y ventosa con bajas sensaciones térmicas persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando por el suroeste con marcado descenso de temperatura.

El jueves comienza frío aún, con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte con gradual aumento de nubosidad y humedad.

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad desmejorando con tormentas y lluvias. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Miércoles 20

Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Jueves 21

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

Viernes 22

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

